Sinner im Halbfinale von Shanghai - Alcaraz raus

Kein erneutes Treffen der Tennis-Topstars: Carlos Alcaraz (21) hat den Einzug ins Halbfinale des ATP-Masters in Shanghai überraschend verpasst. Der Weltranglistenzweite verlor am Donnerstag gegen den an Position 30 gesetzten Tomas Machac mit 6:7 (5:7), 5:7. Der Tscheche trifft damit in seinem ersten Masters-Halbfinale auf Jannik Sinner, der zuletzt Alcaraz vor acht Tagen im Finale von Peking besiegt hatte.