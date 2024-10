Sinner triumphiert in Shanghai - Djokovic verpasst 100. Titel

Jannik Sinner hat in Shanghai seinen nächsten großen Titel gewonnen und eine historische Marke seines Rivalen Novak Djokovic vorerst verhindert. Der Weltranglistenerste aus Italien setzte sich im Finale des ATP-Masters mit 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Serben durch. Djokovic muss damit auf seinen 100. Turniersieg warten.

"Er war einfach zu gut heute, zu stark, zu schnell", sagte Djokovic, der zuvor in Shanghai viermal das Finale gewonnen hatte. Er lobte Sinner dafür, "die Big Points" besser gespielt zu haben, "das hat heute den Unterschied gemacht", so Djokovic. Sein 100. Titel sei kein "lebenswichtiges Ziel", aber er wolle es weiter versuchen.

Für Sinner war es bereits der siebte Triumph in dieser Saison, zuvor war er auch bei den Masters in Miami und Cincinnati nicht zu schlagen gewesen. Seine größten Erfolge feierte Sinner bei den Australian und US Open, zudem holte er die Titel in Rotterdam und Halle/Westfalen. Das Jahr beendet der 23-Jährige sicher an der Spitze des Rankings.

Gegen Djokovic (37) glich er in der Bilanz aus (4:4). Von den letzten fünf Duellen hat Sinner nun vier gewonnen, die Wachablösung auf der Tennistour ist vollzogen, auch wenn sich Olympiasieger Djokovic gegen die Niederlage stemmte. Im Tiebreak zog Sinner jedoch das Tempo an, im zweiten Satz gelang ihm zum 3:1 das erste Break der Partie. Wenig später verwandelte er nach 1:37 Stunden seinen ersten Matchball.