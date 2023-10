Souveräner Auftritt: Zverev erreicht Viertelfinale von Wien

Anzeige

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht. Gegen den Briten Cameron Norrie behielt die deutsche Nummer eins am Mittwochabend beim 6:2, 6:4 deutlich die Oberhand. Damit baute der Turniersieger von 2021, der im Vorjahr aufgrund seiner bei den French Open erlittenen Knöchelverletzung ausgefallen war, seine Erfolgsserie in der Wiener Stadthalle auf sieben Siege aus.

Zverev, der zum Auftakt Lokalmatador Sebastian Ofner in zwei Sätzen bezwungen hatte, hielt gleich zu Beginn Norries Aufschlag stand und schnappte sich das erste Break mit einem starken Rückhandschlag. Die eigenen Aufgaben meisterte er bravourös: 81 Prozent seiner ersten Aufschläge saßen, fünf Asse folgten, nach 37 Minuten sicherte sich Zverev den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang blieb Zverev dominant, mit einem tollen Slice gelang ihm das nächste Break zum 2:1. Schließlich verwandelte der Weltranglistenzehnte seinen ersten Matchball nach 1:21 Stunden Spielzeit.

Der 26-Jährige aus Hamburg kämpft in Österreichs Hauptstadt auch um weitere Punkte für die Qualifikation zum ATP-Saisonfinale der besten acht Profis in Turin. Derzeit liegt er im "Race" auf Platz sieben. Nachdem Zverev noch in Tokio und Shanghai die erste Runde jeweils nicht überstanden hatte, kann er nun im Viertelfinale weitere wichtige Zähler sammeln. In diesem trifft Zverev auf den an Position drei gesetzten Andrej Rublew oder Matteo Arnaldi aus Italien.

Für Daniel Altmaier indes ist das Kapitel Wien bereits seit Mittwoch beendet. Der formschwache 25-Jährige aus Kempen verlor sein Auftaktduell gegen den französischen Routinier Gael Monfils 4:6, 4:6.