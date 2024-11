Sportwetten: Zverev Nummer drei hinter Sinner und Alcaraz

Alexander Zverev kommt mit dem Rückenwind des Masters-Titels von Paris-Bercy zum Saisonfinale nach Turin - für Sportwettenanbieter bwin macht ihn das zu einem Favoriten auf den Triumph beim Treffen der besten Tennisprofis des Jahres. Gewinnt Zverev (27) zum dritten Mal nach 2018 und 2021 die ATP Finals, zahlt bwin das 6,00-Fache des Einsatzes aus.

Eine niedrigere Quote haben nur der Italiener Jannik Sinner (2,20) und der Spanier Carlos Alcaraz (3,30), die sich in diesem Jahr alle vier Grand-Slam-Titel untereinander aufgeteilt haben.

Zverev trifft zum Auftakt der Gruppenphase am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) auf den Russen Andrej Rublew, in dieser Partie ist er mit einer Quote von 1,30 zu 3,40 klarer Favorit. Weiter geht es mit den Matches gegen Alcaraz und den Norweger Casper Ruud, der für bwin der größte Außenseiter auf den Titel ist (41,00).