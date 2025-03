Struff und Altmaier scheitern in Miami in Runde eins

Doppeltes Aus in Miami: Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier sind beim ATP-Masters in Florida bereits an ihren Auftaktgegnern gescheitert. Routinier Struff (34) verlor gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 6:7 (3:7), 3:6 und kassierte damit seine vierte Erstrunden-Niederlage auf der ATP-Tour in Serie.

Zuvor war Altmaier gegen den Außenseiter Coleman Wong ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Kempen unterlag dem Weltranglisten-182., der zuvor noch nie ein Spiel bei einem Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen hatte, mit 4:6, 3:6.

Der im ATP-Ranking 100 Plätze besser als Wong geführte Altmaier, der stark in die Saison gestartet war und in Rotterdam sowie Marseille das Viertelfinale erreicht hatte, war zuvor beim Masters in Indian Wells in der ersten Qualifikations-Runde gescheitert. Bei Teil zwei des "Sunshine Doubles" durfte Altmaier direkt im Hauptfeld starten.

Damit ist in Miami aus deutscher Sicht nur noch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev mit dabei. Der Australian-Open-Finalist, der zuletzt in Indian Wells in seinem ersten Match gescheitert war, trifft nach einem Freilos in der Runde der letzten 64 auf den britischen Qualifikanten Jacon Fearnley.