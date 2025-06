Stuttgart: Struff feiert Erfolgserlebnis auf Rasen

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt der Rasensaison ein seltenes Erfolgserlebnis gefeiert und Hoffnung auf das Ende seiner sportlichen Krise geweckt. Der 35-Jährige aus Warstein gewann in der ersten Runde des ATP-Turniers in Stuttgart gegen den Italiener Matteo Arnaldi 6:4, 6:4. Für Struff, in der Weltrangliste nur noch die Nummer 103, war es erst der fünfte Sieg in diesem Jahr (13 Niederlagen).

Im Achtelfinale trifft der langjährige Davis-Cup-Spieler auf den an Position acht gesetzten Tschechen Jiri Lehecka, danach könnte ein Duell mit dem starken US-Profi Ben Shelton (Nr. 3) warten. Topgesetzt auf der Anlage am Weissenhof ist der Weltranglistendritte Alexander Zverev (Hamburg), der nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open in Paris überraschend schnell auf den Platz zurückkehrt.

In der vergangenen Woche hatte Zverev noch angekündigt, Golf spielen zu gehen. "Ich habe so etwas von keinen Bock auf Tennis gerade", sagte er in Roland Garros. Nur wenige Tage später startet Zverev nach einem Freilos gegen den italienischen Routinier Fabio Fognini oder Corentin Moutet (Frankreich) in seine Vorbereitung auf Wimbledon (ab 30. Juni).

Wie Struff ist auch Top-Talent Justin Engel (Nürnberg) mit einer Wildcard beim mit 751.630 Euro dotierten Turnier in Stuttgart am Start. Zudem hat sich Yannick Hanfmann (Karlsruhe) über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Wie Zverev hatten beide am Montag noch spielfrei.