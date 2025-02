Teenager Fonseca holt ersten ATP-Titel

Der brasilianische Youngster Joao Fonseca hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Das 18 Jahre alte Ausnahmetalent entschied das Finale des Sandplatzturniers in Buenos Aires gegen Lokalmatador und Zverev-Bezwinger Francisco Cerundolo mit 6:4, 7:6 (7:1) für sich. Nur sechs Spieler in der Geschichte der Tour waren bei ihrem ersten Turniersieg jünger als Fonseca.

Jüngster Turniersieger ist der Australier Lleyton Hewitt, der 1998 mit 16 Jahren, zehn Monaten und 26 Tagen in Adelaide gewann. Fonseca, der am Sonntag sein erstes Finale bestritt und kommende Woche bei seinem Heimturnier in Rio aufschlägt, ist 18 Jahre, fünf Monate und 26 Tage alt. Jüngere Premieren-Sieger waren neben Hewitt nur Andrej Medwedew (Russland), Kei Nishikori (Japan), Rafael Nadal, Carlos Alcaraz (beide Spanien) und Michael Chang (USA).

Der Argentinier Cerundolo hatte im Viertelfinale den Weltranglistenzweiten Alexander Zverev (Hamburg) in drei Sätzen besiegt. Fonseca, der sich von Weltranglistenplatz 99 mindestens unter die Top 70 verbessern wird, hatte im Endspiel aber das bessere Ende für sich.