Tennis: Alcaraz zum neunten Mal nacheinander im Finale

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz hat beim ATP-Turnier in Tokio seine beeindruckende Finalserie fortgesetzt. Der Spanier erreichte im olympischen Tennisstadion der Sommerspiele von 2021 sein neuntes Endspiel nacheinander. Nach dem 3:6, 6:3, 6:4 gegen den Norweger Casper Ruud spielt Alcaraz gegen Taylor Fritz (USA) um seinen achten Titel der Saison.

Mehr aufeinanderfolgende Finals haben in der Geschichte der ATP-Tour (seit 1990) nur Novak Djokovic und Roger Federer (je 17) erreicht, zehn Finals in einer Saison schaffte zuletzt Rafael Nadal 2017. In diesem Jahr hat Alcaraz bereits bei den US Open, in Cincinnati, im Londoner Queen's Club, bei den French Open, in Rom, Monte Carlo und Rotterdam triumphiert.

Beim Sandplatz-Masters in Monte Carlo hatte Alcaraz seine Finalserie gestartet, seitdem verlor er nur noch zwei Matches bei Einzelturnieren: Im Endspiel von Barcelona gegen den Dänen Holger Rune und im Finale von Wimbledon gegen seinen großen Rivalen Jannik Sinner (Italien).

Am Dienstag (11.00 Uhr MESZ/Sky) gegen Fritz, der im Halbfinale seinen Landsmann Jenson Brooksby 6:4, 6:3 bezwang, ist Alcaraz in Tokio klarer Favorit - auch wenn er zuletzt beim Einladungsturnier Laver Cup in San Francisco dem Weltranglistenfünften in zwei Sätzen klar unterlag.