Tennis: Alexander Zverev jubelt in Paris - zweiter Titel im Jahr 2024

Alexander Zverev jubelt in Paris: Der 27 Jahre alte Olympiasieger von Tokio hat beim Masters in der französischen Hauptstadt seinen 23. Turniersieg gefeiert.

Zverev setzte sich im Finale am Sonntag überzeugend und im Eiltempo mit 6:2, 6:2 gegen Lokalmatador Ugo Humbert durch.

Für den Hamburger Zverev ist es der insgesamt siebte Triumph bei einem ATP-Masters, in Paris avancierte er zum zweiten deutschen Turnierchampion nach Boris Becker (1986, 1989, 1992).

Der Lohn sind 919.000 Euro und 1000 Punkte in der Weltrangliste, in der er am Montag wieder auf Rang zwei stehen wird.

Zverev, für den es nach dem Masters in Rom der zweite Turniererfolg in diesem Jahr ist, hatte sich im Turnierverlauf immer weiter gesteigert und in Arthur Fils, Stefanos Tsitsipas und Holger Rune namhafte Konkurrenz ausgeschaltet. Das galt auch für Humbert, der French-Open und Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz aus der Konkurrenz nahm.