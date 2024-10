Tennis: Altmaier scheidet in Basel in Runde eins aus

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Basel früh ausgeschieden. Der 26-Jährige unterlag in der ersten Runde seinem französischen Gegner Arthur Fils (Nr. 7) 6:7 (5:7), 3:6. Altmaier hatte sich ein Ticket für den Wettbewerb in der Schweiz über die Qualifikation gesichert, musste sich nun aber nach 1:40 Stunden schon wieder verabschieden.