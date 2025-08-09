Tennis: Altmaier scheitert auch in Cincinnati in Runde eins

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Masters in Cincinnati bereits in der ersten Runde ausgeschieden und hat damit seine Serie enttäuschender Resultate fortgesetzt. Der 26-Jährige aus Kempen verlor in Ohio gegen den spanischen Routinier Roberto Bautista Agut (37) mit 6:7 (5:7), 6:7 (1:7) und scheiterte wie schon zuletzt in Toronto sowie Washington an seinem Auftaktgegner.

Altmaier hat nach seinem starken Auftritt bei den French Open in Paris, wo er das Achtelfinale erreicht hatte, nur noch zwei Spiele gewonnen. Bei den kleinen Turnieren auf Mallorca und in Los Cabos (Mexiko) reichte es für den Weltranglisten-60. immerhin zum Achtelfinale.

Damit ist in Cincinnati als einziger deutscher Mann Alexander Zverev noch dabei. Der Halbfinalist von Toronto trifft am Sonntag bei seinem Einstieg in der zweiten Runde auf Wildcard-Spieler Nishesh Basavareddy aus den USA.

In der Runde der letzten 64 greifen auch die beiden Topspieler Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien) wieder ein, die seit ihrem Duell im Wimbledon-Finale pausiert hatten.