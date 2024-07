Tennis: Altmaier scheitert in Kitzbühel in Runde eins

Tennisprofi Daniel Altmaier (Kempen) ist beim ATP-Turnier im österreichischen Nobelort Kitzbühel bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Am Dienstag unterlag der 25-Jährige dem Franzosen Hugo Gaston nach großem Kampf 4:6, 7:6 (7:5), 4:6 und scheiterte damit nach dem ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum und dem ATP-Challenger in Braunschweig zum dritten Mal in Folge an der Auftakthürde.