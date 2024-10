Tennis: Draper triumphiert in Wien

Der britische Tennisprofi Jack Draper hat beim Hallenturnier in Wien seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich im Finale gegen den Russen Karen Chatschanow 6:4, 7:5 durch. Am Samstag hatte Draper im Halbfinale den Italiener Lorenzo Musetti, der zuvor den topgesetzten Hamburger Alexander Zverev aus dem Turnier geworfen hatte, deutlich geschlagen.

Nach dem Turniersieg in der Wiener Stadthalle klettert Draper in der Weltrangliste am Montag auf Platz 15, so hoch stand er noch nie. In diesem Jahr ist dem Linkshänder der Druchbruch gelungen, er holte beim Rasenturnier in Stuttgart den ersten Titel seiner Karriere und erreichte bei den US Open in New York das Halbfinale.