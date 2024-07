Tennis: Hanfmann im Achtelfinale von Kitzbühel

Anzeige

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel/Österreich souverän ins Achtelfinale eingezogen. Der 32-Jährige bezwang in der ersten Runde den Spanier Jaume Munar mit 6:3, 6:4. Im Achtelfinale wartet nun der an Nummer drei gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry (Argentinien).

Neben Hanfmann ist in Daniel Altmaier noch ein weiterer Deutscher im Turnier vertreten. Der Kempener trifft am Dienstag in der ersten Runde auf Hugo Gaston (Frankreich).