Tennis: Hanfmann in Chengdu im Viertelfinale

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier im chinesischen Chengdu das Viertelfinale erreicht. Gegen den an Nummer sieben gesetzten Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard setzte sich der Karlsruher 6:4, 3:6, 6:3 durch und steht damit erstmals seit knapp zwei Monaten wieder unter den besten acht in einem Turnier.

Dort trifft der 32-Jährige auf den Weltranglisten-42. Pedro Martinez Portero (Spanien/Nr. 4). Gegen Mpetshi Perricard zeigte Hanfmann eine konzentrierte Leistung, punktete auffallend häufig mit seinem zweiten Aufschlag und nutzte nach 1:49 Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg. Dem Franzosen halfen auch 22 Asse nicht zum Erfolg.

Zuletzt trat Hanfmann beim Davis Cup in der Gruppenphase in Erscheinung, als er sich mit der deutschen Mannschaft als Gruppenzweiter für das Finalturnier der besten acht Nationen in Malaga (19. bis 24. November) qualifizierte. Hanfmann hatte beide seine Einzelduelle gewonnen.