Jannik Sinner stand zuletzt wegen positiver Dopingtests in der Kritik. Jetzt gibt es eine überraschende Wendung.

Drei Wochen nach dem Triumph von Melbourne darf sich Jannik Sinner erneut als Sieger fühlen.

Nach einem überraschenden Deal mit der Welt-Anti-Doping-Agentur kommt der Tennis-Weltranglistenerste mit einer dreimonatigen Dopingsperre und mit einem blauen Auge davon: Statt einer mehrjährigen Zwangspause muss Sinner nur bis zum 4. Mai aussetzen - bei den French Open ist er schon wieder dabei.

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner hat überraschend mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) einen Vergleich geschlossen und einer dreimonatigen Dopingsperre zugestimmt. Dies teilte die WADA am Samstag mit. Sinner ist damit bis zum 4. Mai gesperrt und kann an den French Open (ab 24. Mai) in Paris teilnehmen.

"Dieser Fall hing seit fast einem Jahr über mir, und der Prozess hätte noch eine ganze Zeit fortgedauert mit einem vielleicht erst Ende des Jahres zu erwartenden Urteil", sagte der Italiener in einer Stellungnahme erleichtert: "Ich habe immer akzeptiert, dass ich für mein Team verantwortlich bin und weiß, dass die strengen Regeln der WADA ein wichtiger Schutz für den Sport sind, den ich liebe. Auf dieser Grundlage habe ich das Angebot der WADA angenommen, dieses Verfahren auf der Grundlage einer dreimonatigen Sanktion zu lösen."