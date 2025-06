Zverev: Engel "auf einem guten Weg"

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev blickt mit großer Freude auf die positive Entwicklung von Nachwuchshoffnung Justin Engel. "Er spielt sehr, sehr gut, sehr aggressiv. Es ist schön zu sehen", sagte Zverev beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart, wo der 17-jährige Engel überraschend im Viertelfinale steht: "Ich glaube, er entwickelt sich auch weiter. Das ist enorm wichtig in diesem Alter."

Engel hatte am Donnerstag mit einem Zweisatzsieg gegen den Weltranglisten-35. Alex Michelsen (USA) für Furore gesorgt. Der Nürnberger sei "auf einem guten Weg", sagte Zverev, der in Stuttgart ebenfalls die Runde der letzten acht erreichte. Der Weltranglistendritte bekommt es am Freitag (nicht vor 15.00 Uhr/Sky) mit dem US-Amerikaner Brandon Nakashima zu tun, Turnierüberraschung Engel misst sich zuvor (11.00 Uhr) mit dem an Position vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Engel ist der jüngste Viertelfinalist der Turniergeschichte und der jüngste Viertelfinalist auf Rasen seit Boris Becker 1985 in Wimbledon. Vom Spiel von Zverev lässt sich Engel gerne inspirieren. "Was ich auf jeden Fall von ihm abschaue, sind seine Aufschläge", sagte Engel, der sich "manchmal" mit Zverev in der Umkleidekabine unterhalte. Der Weltranglisten-281. gilt als größtes Talent im deutschen Tennis - bleibt aber bescheiden. "Ich mache einfach mein Ding, will Spaß auf dem Court haben und das auf den Platz bringen, was ich im Training mit Philipp (Kohlschreiber, Anm. d. Red.) geübt habe."