Tennis-Krimi: Hanfmann in Chile knapp geschlagen

Tennisprofi Yannick Hanfmann (33) hat den Einzug ins Viertelfinale beim ATP-Turnier in Santiago de Chile nach einem starken Fight nur knapp verpasst. In einem Krimi gegen den an Nummer eins gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo musste sich der Davis-Cup-Spieler aus Karlsruhe am Ende aber knapp mit 2:6, 6:4, 6:7 (5:7) geschlagen geben.

Hanfmann erwischte keinen guten Start, wühlte sich bei dem Sandplatz-Turnier gegen den Favoriten Cerúndolo aber stark zurück in die Partie - im Tiebreak des dritten Satzes fehlte dem Weltranglisten-109. dann aber auch das nötige Glück. Zudem spielte Cerúndolo, der vor rund zwei Wochen im Viertelfinale von Buenos Aires Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, seine ganze Klasse aus.

Zuvor hatte Hanfmann in der ersten Runde in Santiago de Chile seinen ersten Saisonsieg auf der ATP-Tour eingefahren. Bei den Turnieren in Adelaide und bei den Australian Open war er in der ersten Runde ausgeschieden, in Rio de Janeiro kam Hanfmann nicht über die Qualifikation hinaus.