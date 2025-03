Tennis: Kyrgios feiert ersten Toursieg seit 2022

Tennisprofi Nick Kyrgios kann doch noch gewinnen. Beim ATP-Masters in Miami feierte der extrovertierte Australier seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour seit Oktober 2022. Gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Mackenzie McDonald gewann der einstige Wimbledon-Finalist Kyrgios in der ersten Runde nach 1:42 Stunden mit 3:6, 6:3, 6:4.

"Der Sieg gibt natürlich Energie, aber ich muss realistisch bleiben und schauen, ob mein Handgelenk morgen wieder schmerzt. Es ist sehr anstrengend hier", sagte Kyrgios, der aufgrund seiner langwierigen Verletzungsprobleme bereits über ein Karriereende nachgedacht hatte. In der Weltrangliste ist Kyrgios auf Rang 892 abgerutscht.

Letztmals hatte Kyrgios am 6. Oktober 2022 in Tokio gewonnen. Damals gab es einen Erstrundensieg gegen den Polen Kamil Majchrzak. Danach war Kyrgios verletzungsbedingt 18 Monate zum Zuschauen gezwungen, sein Comeback zu Saisonbeginn bei den Australian Open lief wenig erfolgreich. Zuletzt hatte er in Indian Wells aufgrund von Handgelenksproblemen aufgeben müssen.

Gegen McDonald entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Der 29-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder als Tennis-Rüpel in Erscheinung getreten war, zeigte sich im Hard Rock Stadium über die gesamte Distanz hochkonzentriert. Im entscheidenden dritten Satz breakte er seinen Kontrahenten zum zwischenzeitlichen 4:3 und nutzte wenig später seinen ersten Matchball zum Sieg.