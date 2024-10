Tennis: Mpetshi Perricard überrascht in Basel

Der französische Tennisprofi Giovanni Mpetshi Perricard hat das ATP-Turnier in Basel gewonnen und damit den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Im Duell zweier Youngster setzte sich der ungesetzte 21-Jährige im Finale gegen den an Nummer sechs gesetzten Ben Shelton (USA/22) 6:3, 7:6 (7:4) durch.

Mpetshi Perricard, der in diesem Jahr schon das 250er-Turnier in Lyon gewonnen hatte, rückt durch den Erfolg bei der 500er-Konkurrenz in der Schweiz um 19 Weltranglistenplätze auf Rang 31 vor - Karrierebestwert. Zuvor hatte der Außenseiter in Basel unter anderem den an Nummer drei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas und den Dänen Holger Rune (Nr. 4) ohne Satzuverlust geschlagen.