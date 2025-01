Tennis: Nishikori verpasst ersten Titel seit sechs Jahren

Der japanische Tennisprofi Kei Nishikori hat seinen ersten Turniersieg seit sechs Jahren knapp verpasst, sich in Hongkong aber überraschend in der erweiterten Weltspitze zurückgemeldet. Der 35-Jährige, vor mehr als zehn Jahren Finalist der US Open, unterlag im Finale dem Franzosen Alexandre Müller 6:2, 1:6, 3:6. Für Müller war es das erste Endspiel auf der ATP-Tour.

Nishikori hatte 2019 in Brisbane seinen zwölften und bis heute letzten Titel gewonnen, danach folgten Seuchenjahre mit zahlreichen Verletzungen und einer Operation an der Hüfte. Erst seit dem Frühjahr 2024 spielt Nishikori wieder konstant auf der Profitour und kletterte in der zweiten Jahreshälfte in der Weltrangliste. Nach dem Endspiel in Hongkong, wo er dank einer Wildcard am Start war, kehrt er am Montag in die Top 100 zurück.

Vor dem Match gegen Müller (27) hatte Nishikori einige namhafte Spieler geschlagen: Unter anderem gelangen ihm Erfolge gegen die früheren Top-10-Spieler Denis Shapovalov (Kanada), Karen Chatschanow (Russland) und Cameron Norrie (Großbritannien). Im Halbfinale profitierte Nishikori von der Aufgabe des Chinesen Shang Juncheng. Müller schlug auf seinem Weg ins Endspiel unter anderem den Olympiadritten Lorenzo Musetti (Italien).