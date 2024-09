Tennis-Profi Cilic gelingt historischer Sieg

Anzeige

Dem kroatischen Tennis-Profi Marin Cilic ist beim ATP-Turnier im chinesischen Hangzhou ein historischer Erfolg gelungen. Durch sein knappes 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) im Finale gegen den Lokalmatadoren Zhang Zhizhen avancierte der 35-Jährige zum am schlechtesten auf der Weltrangliste platzierten Turniersieger der ATP-Geschichte. Cilic hatte das Turnier als Nummer 777 im Ranking begonnen, durch seinen ersten Endspieltriumph seit 2021 verbessert er sich nun auf Rang 212.

Verletzungsbedingt hatte Cilic seit Februar kein Turnier auf der ATP-Tour mehr bestreiten können, im Mai war er am rechten Knie operiert worden. Die Teilnahme in der 12-Millionen-Stadt Hangzhou hatte ihm erst eine Wildcard ermöglicht. "Ich danke meiner Familie, meinen Jungs, meiner Frau - und allen, die mich in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben", sagte der sichtlich bewegte Kroate bei der Siegerehrung.