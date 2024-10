Tennis: Sinner gegen Djokovic im Finale von Shanghai

Die Nummer eins der Welt fordert den Grand-Slam-Rekordchampion: Beim ATP-Masters in Shanghai kommt es im Finale zum Gigantenduell zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic. Der Italiener Sinner sicherte sich durch ein 6:4, 7:5 gegen den an Position 30 gesetzten Tschechen Tomas Machac den Endspieleinzug und zugleich bis Jahresende den Platz an der Spitze der Weltrangliste. Der Serbe Djokovic zog kurze Zeit später in seinem Halbfinale durch ein 6:4, 7:6 (8:6) gegen US-Open-Finalist Taylor Fritz aus den USA nach und hat den insgesamt 100. Titel der Karriere im Visier.

"Es ist fantastisch. Man träumt als Kind davon, die Nummer eins zu werden", sagte Sinner. Das Jahr 2024 nun definitiv auf Rang eins zu beenden, sei ein "besonderes Gefühl".

Machac hatte im Viertelfinale überraschend den Spanier Carlos Alcaraz ausgeschaltet und damit eine Neuauflage des Endspiels von Peking zwischen Sinner und Alcaraz verhindert. Der 23-Jährige nahm Sinner am Samstag im ersten Durchgang zwar sofort ein Aufschlagspiel ab, doch der Australian-Open-Sieger kam zurück - und brachte auch Durchgang zwei dank seines starken Grundlinienspiels nach 1:42 Stunden und vielen umkämpften Ballwechseln ins Ziel.

Djokovic zog in 1:55 Stunden in das Endspiel ein. Der Olympiasieger spielte insbesondere im zweiten Durchgang groß auf, wehrte im hoch spannenden Tie Break einen Satzball ab und hatte schlussendlich die besseren Nerven. Gegen Sinner könnte der 37-Jährige zum fünften Mal beim Masters in Shanghai triumphieren. Wichtiger dürfte ihm aber die magische 100er-Marke sein, die er mit einem Triumph über Sinner erreichen könnte.

Djokovic hatte betont, dass ihm die Aussicht auf den Jubiläumstitel in der chinesischen Metropole eine "Extramotivation" verleihe. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger könnte damit näher an Jimmy Connors und Roger Federer heranrücken, die in der ewigen Bestenliste noch vor ihm stehen. Der US-Amerikaner Connors hat 109 Titel gewonnen, der Schweizer "Maestro" Federer steht bei 103.