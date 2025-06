Tennis: Wildcard für Top-Talent Engel auf Mallorca

Tennis-Talent Justin Engel bekommt auf seinem Weg in die Weltspitze weitere Förderung. Der 17-Jährige kann dank einer Wildcard beim Rasenturnier auf Mallorca weitere Punkte auf ATP-Level sammeln. Beim 250er Turnier im Mallorca Country Club in Santa Ponça steht Engel damit zum fünftem Mal im Hauptfeld auf der Profitour.

Derzeit liegt der Nürnberger auf Platz 235 der Weltrangliste, bei den US Open in New York Ende August will er erstmals in der Qualifikation eines Grand-Slam-Turniers antreten. Dafür braucht Engel noch Punkte. Mit einem Erstrundensieg auf Mallorca wären die Top 200 in greifbarer Nähe. Dazu geht er im Doppel mit dem früheren French-Open-Sieger Andreas Mies (Köln) an den Start.

Auf Rasen machte Engel zuletzt mit dem Viertelfinal-Einzug in Stuttgart auf sich aufmerksam. Wie zuvor in Almaty/Kasachstan (2024) und in dieser Saison in Hamburg und München stand er dank einer Wildcard im Hauptfeld. In Halle/Westfalen verlor er sein Finale in der Qualifikation am vergangenen Sonntag knapp. Das Turnier auf Mallorca beginnt am Sonntag, topgesetzt ist der US-Profi Ben Shelton.