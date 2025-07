Toronto: Nächstes Erstrunden-Aus für Altmaier

Der Kempener Tennis-Profi Daniel Altmaier kommt in seiner Vorbereitung auf die in rund vier Wochen beginnenden US Open nicht in Schwung. Beim ATP-Masters in Toronto scheiterte der 26-Jährige als Nummer 58 der Welt bereits in seinem Auftaktmatch am 100 Plätze tiefer notierten Japaner Yosuke Watanuki trotz Satzführung mit 6:3, 1:6, 4:6. Damit musste Altmaier zum zweiten Mal nacheinander und zum insgesamt schon neunten Mal in der laufenden Saison ein Erstrunden-Aus quittieren.