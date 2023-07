Von 19 auf 16: Zverev in der Weltrangliste auf Top-10-Kurs

Anzeige

Alexander Zverev nähert sich der Rückkehr in die Top 10 der Tennis-Weltrangliste an. Durch seinen Turniersieg am Sonntag in Hamburg rückte der 26-Jährige im weiter vom Spanier Carlos Alcaraz angeführten ATP-Ranking von Platz 19 auf 16 vor, der Rückstand auf den zehntplatzierten US-Amerikaner Francis Tiafoe beträgt noch 875 Punkte.

Mit sehr starken Auftritten bei den Masters-Turnieren in Toronto (ab 7. August) und Cincinnati (ab 13. August), die Zverev beide schon einmal gewonnen hat, könnte er diese Zähler bereits aufholen. Für einen Sieg gibt es 1000, für den unterlegenen Finalisten 600 und für das Halbfinale 360 Punkte.

Aufgrund seiner Verletzungspause im Vorjahr, durch die er bis auf Platz 27 abgerutscht war, muss der frühere Weltranglistenzweite Zverev bis Ende 2023 keine Punkte verteidigen.

Bei den Frauen verbesserte sich Deutschlands Nummer eins Tatjana Maria durch den Halbfinal-Einzug in Warschau um sieben Plätze auf Rang 58. Große Sprünge machten durch ihre Final-Teilnahmen in Warschau und Hamburg am Wochenende Laura Siegemund (von 153 auf 111) und Senkrechtstarterin Noma Noha Akugue (von 207 auf 142). Nummer eins bleibt Warschau-Siegerin Iga Swiatek (Polen).