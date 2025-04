Weltrangliste: Zverev wieder Zweiter - Struff stürzt ab

Alexander Zverev wieder auf Platz zwei, Jan-Lennard Struff im Sinkflug: Durch den Triumph von München ist Deutschlands Tennisstar Zverev in der ATP-Weltrangliste wieder an Carlos Alcaraz vorbeigeklettert. Der seit Sonntag 28 Jahre alte Hamburger liegt nun 35 Zähler vor French-Open- und Wimbledon-Champion Alcaraz, der am Sonntag das Endspiel in Barcelona verloren hatte. Damit kam es nach nur einer Woche wieder zum Platztausch.

Struff hingegen stürzte nach seinem Erstrundenaus in der bayerischen Landeshauptstadt um 28 Plätze ab und liegt nur noch auf Rang 79. Der Warsteiner hatte 2024 in München triumphiert und verliert insgesamt 240 Punkte. Nachwuchshoffnung Diego Dedura (Berlin) klettert nach seinem Achtelfinaleinzug in München um 173 Plätze und ist nun die Nummer 376 der Welt.

In Führung mit mehr als 1800 Punkten Vorsprung liegt weiter der Italiener Jannik Sinner, der Anfang Mai in Rom nach Ablauf seiner dreimonatigen Dopingsperre auf die ATP-Tour zurückkehren wird.