Wie Federer und Djokovic: Alcaraz auf dem Weg zum Hattrick

Carlos Alcaraz hat seine Serie in Indian Wells ausgebaut und ist nur noch zwei Siege davon entfernt, beim ATP-Masters mit zwei Legenden der Tennisgeschichte gleichzuziehen. Der 21 Jahre alte Spanier gewann sein Viertelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo 6:3, 7:6 (7:4) - es winkt der dritte Titel in der kalifornischen Wüste in Folge.

Ein Hattrick in Indian Wells haben bislang nur Roger Federer (2004 bis 2006) und Novak Djokovic (2014 bis 2016) geschafft. Boris Becker war 1989 als zweimaliger Titelträger und an Nummer eins gesetzt in der zweiten Runde am Amerikaner Jay Berger gescheitert (1:6, 1:6).

Alcaraz hat schon früh in seiner Karriere eine große Siegermentalität entwickelt, die schon die Ikonen des Sports auszeichnete. "Im Tennis geht es darum, sich den Sieg zu holen", sagte er nach dem Erfolg gegen Cerúndolo: "Ich habe den Ball nicht so gut getroffen wie zum Beispiel gestern, aber ich habe einfach getan, was ich tun musste. Darum geht es im Tennis."

Alcaraz trifft nun auf den Briten Jack Draper, der sein Viertelfinale gegen Ben Shelton (USA) 6:4, 7:5 gewann. Im zweiten Halbfinale spielen der Russe Daniil Medwedew und Holger Rune gegeneinander. Der Däne bezwang Tallon Griekspoor (Niederlande), der in der zweiten Runde den topgesetzten Hamburger Alexander Zverev aus dem Turnier geworfen hatte.

Bei den Frauen kommt es im Halbfinale zur Neuauflage des Endspiels der Australian Open: Aryna Sabalenka aus Belarus bekommt gegen Melbourne-Siegerin Madison Keys (USA) die Chance zur Revanche. Auch Iga Swiatek (Polen) und die Russin Mirra Andrejew spielen um den Einzug ins Finale.