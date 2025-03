Youngster Fonseca scheitert in Miami

Trotz großer Fanunterstützung ist der brasilianische Tennis-Youngster Joao Fonseca in der dritten Runde des ATP-Masters in Miami ausgeschieden. Der 18-Jährige aus Rio de Janeiro scheiterte am Australier Alex de Minaur in drei Sätzen (7:5, 5:7, 3:6), die Nummer zehn der Setzliste trifft im Achtelfinale auf den Italiener Matteo Berrettini.

Fonseca hatte zuvor in Ugo Humbert (Frankreich) einen Top-20-Spieler aus dem Turnier genommen und das Teenie-Duell mit dem 19-Jährigen Learner Tien (USA) für sich entschieden. Der junge Südamerikaner schöpft bei seinen Spielen auch Kraft aus großem Support.

"Ich wusste, dass ich nicht nur auf ein unglaubliches Talent wie Joao treffen würde, der mit großem Selbstvertrauen spielt und nichts zu verlieren hat", sagte de Minaur, "sondern auch auf ein unglaubliches Publikum, das vom ersten bis zum letzten Punkt auf seiner Seite war." Im Hard Rock Stadium von Miami waren teilweise hallende Gesänge zu hören und zahlreiche brasilianische Nationalflaggen zu sehen.

In Buenos Aires hatte Fonseca im Februar seinen ersten ATP-Titel gewonnen. Nur sechs Spieler in der Geschichte der Tour waren bei ihrem ersten Turniersieg jünger als er. Kein Wunder, dass die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker auch regelmäßig ins Schwärmen gerät: "Schaut euch diesen jungen Mann aus Brasilien an!!! The sky is the limit", schrieb die deutsche Tennis-Ikone bei X nach dem Titelgewinn in Argentinien.