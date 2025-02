Zverev-Bezwinger Cerundolo im Finale gegen Fonseca

Zverev-Bezwinger Francisco Cerundolo hat seinen Siegeszug bei seinem Heimturnier in Buenos Aires fortgesetzt und steht im Finale. Der Argentinier, der am Freitag im Viertelfinale den Weltranglistenzweiten Zverev (Hamburg) in drei Sätzen besiegt hatte, setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Pedro Martinez Portero aus Spanien mit 6:2, 6:4 durch. Sein Gegner im Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/Sky) ist der brasilianische Youngster Joao Fonseca.