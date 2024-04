Zverev freut sich auf "Heimspiel" in Monte-Carlo

Anzeige

Alexander Zverev geht mit Vorfreude in sein "Heimspiel" in Monte-Carlo. "Es ist natürlich schön, zu Hause zu schlafen, im eigenen Bett zu sein und einfach diese Heimat-Atmosphäre zu haben", sagte der Olympiasieger aus Hamburg vor seinem ersten Auftritt beim Masters in Monte-Carlo bei Sky: "Das ist wirklich ein wunderschönes Turnier, ein wunderschöner Ort."

Der Weltranglistenfünfte, der nach einem Freilos nun in der zweiten Runde gegen den Österreicher Sebastian Ofner antritt, hofft, den Umstieg von Hartplatz auf Sand schnell zu schaffen. "Ich bin ja immer jemand, der die ersten Wochen nicht sein bestes Tennis spielt, aber dann so langsam in die Sandplatzsaison reinkommt", meinte Zverev: "Deswegen hoffe ich, dass dieses Jahr alles irgendwie etwas schneller passieren kann."

Gegen Ofner hat die deutsche Nummer eins eine 3:0-Bilanz und dabei noch keinen Satz abgegeben.