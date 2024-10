Zverev: "Vielleicht noch etwas müder als sonst"

Alexander Zverev hat immer noch mit den Folgen seiner Lungenentzündung zu kämpfen. Dies sagte der Tennis-Olympiasieger von Tokio im Vorfeld des ATP-Masters in Shanghai, bei dem er sein Comeback nach gut eineinhalb Wochen Pause geben will. "Ich habe immer noch das Gefühl, vielleicht etwas müder zu sein als sonst. Aber entweder beende ich jetzt meine Saison - oder ich spiele so, wie ich kann", erklärte der nach seiner Ankunft in China.

Wegen der Lungenentzündung hatte Zverev (27) ein Krankenhaus aufgesucht und das Turnier in Peking ausgelassen, auch deswegen wird er in der am kommenden Montag erscheinenden Weltrangliste um eine Position auf Rang drei zurückfallen. Den zweiten Platz will er aber unbedingt vom Spanier Carlos Alcaraz zurückerobern, dies wäre "großartig", so Zverev: "Carlos spielt im Moment großartiges Tennis, er macht in Peking Punkte gut und ich weiß, dass ich mein Bestes geben muss, um dieses Ziel zu erreichen." An der Spitze des Rankings scheint der allerdings von einer Dopingsperre bedrohte Italiener Jannik Sinner vorläufig enteilt.