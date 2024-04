Zverev verpasst Doppeltitel in Monte Carlo

Anzeige

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seinen ersten Doppeltitel auf der ATP-Tour seit fünf Jahren verpasst. Der Hamburger verlor beim ATP-Masters in Monte Carlo an der Seite des Brasilianers Marcelo Melo im Finale gegen die Belgier Sander Gille und Joran Vliegen 7:5, 3:6, 5:10.

Zverev muss damit weiter auf seinen insgesamt dritten Turniersieg im Doppel warten. Die Titel in Montpellier 2017 und in Acapulco 2019 hatte er jeweils mit seinem älteren Bruder Mischa geholt. In der Einzelkonkurrenz von Monte Carlo war er im Achtelfinale am Griechen Stefanos Tsitsipas gescheitert.

Im Doppel-Finale legten Zverev und Melo mit einem Break zum 6:5 den Grundstein für den Gewinn des ersten Satzes. Im zweiten Durchgang liefen sie dann von Beginn an einem Rückstand hinterher, und auch im Matchtiebreak sah es schnell schlecht aus für den Deutschen und seinen routinierten Partner. Trotz großer Gegenwehr fanden die beiden kein Mittel gegen Gille/Vliegen, die ihren zweiten Matchball verwandelten.