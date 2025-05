Zweiter Turniersieg: Cobolli gewinnt in Hamburg

Der italienische Tennisprofi Flavio Cobolli hat das ATP-Turnier in Hamburg gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich am Samstag im Finale am Rothenbaum gegen den Russen Andrej Rublew 6:2, 6:4 durch. Für Cobolli, Teil der "Goldenen Generation" um die gleichaltrigen Jannik Sinner und Lorenzo Musetti, war es der erst zweite Turniersieg überhaupt. In diesem Jahr hatte er in Budapest ebenfalls auf Sand triumphiert.

Der Weltranglistenerste Sinner hatte nach dem Finaleinzug bei seinem Comeback-Turnier in Rom nach dreimonatiger Dopingsperre auf die Teilnahme in Hamburg verzichtet. Auch Musetti und andere Topspieler sagten ihre geplanten Starts ab, um sich auf die French Open in Paris (ab Sonntag) zu konzentrieren. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev war dagegen kurzfristig zu seinem Heimturnier gereist, geschwächt von einem Infekt allerdings im Achtelfinale ausgeschieden.