Alexander Zverev braucht einen Mentalcoach, um ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen - ein Kommentar

So unterschiedlich die Niederlagen auch zustande kamen, sie offenbarten ein Problem. Zverev ist den Ansprüchen, wenn es um die wichtigsten Trophäen in seinem Sport geht, nicht gewachsen.

Bei den French Open im vergangenen Jahr ging ihm nach einer 2:1-Satzführung gegen Carlos Alcaraz die Puste aus, und nun war er in Australien gegen Jannik Sinner von Beginn an scheinbar chancenlos .

Dreimal war das nun schon so. Drei Endspiele mit drei ganz unterschiedlichen Geschichten. 2020 bei den US Open sah er gegen Dominic Thiem nach 2:0-Satzführung schon wie der sichere Sieger aus, musste sich dann aber im Tiebreak des fünften Satzes geschlagen geben.

Wie sich die Bilder doch gleichen. New York im September 2020, Paris im Juni 2024. Und nun also Melbourne im Januar 2025.

Will Alexander Zverev seinen großen Traum vom Gewinn eines Grand-Slam-Turniers wahr machen, darf er sich psychologischer Hilfe nicht mehr verschließen. Ein Kommentar.

Denn spielerisch, das hat er auch schon gegen Sinner gezeigt, befindet sich der gebürtige Hamburger auf Augenhöhe mit den Besten seiner Zunft. Was ihm fehlt, ist schlicht und einfach der Glaube an sich selbst in den entscheidenden Phasen der über Triumph und Tragik entscheidenden Spiele.

Auch im Finale von Melbourne machte er nie den Eindruck, als ob Zverev das Match unbedingt gewinnen will. Selbst bei eigenen Punkten nach spektakulären Ballwechseln blieb er erstaunlich regungslos, haderte stattdessen bei einem verlorenen Ball und ließ seinen Frust am eigenen Schläger aus.