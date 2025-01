Australian Open: Starke Quoten bei RTL und Eurosport

Das Finale der Australian Open verlief zumindest für die übertragenden Sender erfreulich: Sowohl RTL wie auch Eurosport vermeldeten nach der Niederlage von Alexander Zverev am Sonntagmorgen deutscher Zeit gegen Jannik Sinner Millionen-Quoten. RTL hatte sich die Rechte am Endspiel in Kooperation mit Eurosport spät gesichert, Eurosport war über das gesamte Turnier hinweg auf Sendung - beide im Free-TV.