Am deutschen Morgen: Lys in der Night Session auf Rod Laver

Großer Rahmen für ein großes Match: Eva Lys bestreitet das wichtigste Spiel ihrer bisherigen Tenniskarriere bei den Australian Open in der Rod Laver Arena. Auf dem größten Court der Anlage in Melbourne trifft sie in der Nightsession auf Iga Swiatek (Polen), und ist damit in Deutschland am Montagvormittag im TV bei Eurosport zu sehen.

Für 9 Uhr MEZ wurde die Partie zwischen der hochfavorisierten Weltranglistenzweiten und der Überraschungs-Achtelfinalistin angesetzt. Lys steht erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand Slam in der Runde der besten 16.

Die 23-Jährige erlebt in Melbourne derzeit eine verrückte Reise. Am vergangenen Dienstag hatte sie erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch erfahren, dass sie als "Lucky Loser" überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe. Sie spielte anschließend befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Kimberly Birrell klar in zwei Sätzen. Danach gewann sie auch in der zweiten und der dritten Runde und schrieb damit Tennisgeschichte. Als erstem weiblichen "Lucky Loser" gelang ihr der Achtelfinaleinzug beim Turnier in Melbourne.