Am deutschen Vormittag: Zverev wieder in der Night-Session

Gute Nachrichten für deutsche Tennis-Fans: Auch die zweite Partie von Alexander Zverev bei den Australian Open wurde zu einer günstigen Uhrzeit angesetzt. Wie in der ersten Runde tritt der Hamburger gegen den Spanier Pedro Martinez auch am Mittwoch in der Night Session, also ab 11.00 Uhr MEZ an.

Auch die Matches der drei deutschen Frauen, die am Montag für eine positive Überraschung gesorgt hatten und am Mittwoch ebenfalls in der zweiten Runde gefordert sind, wurden angesetzt. Laura Siegemund und Tatjana Maria spielen auf ihrem Court jeweils die Auftaktpartie, Jule Niemeier das vierte Match.

Die Matches der Deutschen am Dienstag in Melbourne (Spielbeginn 1.00 Uhr MEZ):

MÄNNER

Night Session (ab 11 Uhr MEZ):

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) - Pedro Martinez (Spanien)

FRAUEN

1 Uhr MEZ: Laura Siegemund (Metzingen) - Zheng Qinwen (China/Nr. 5)

1 Uhr MEZ: Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Clara Tauson (Dänemark)

ab 18 Uhr MEZ: Jule Niemeier (Dortmund) - Marta Kostjuk (Ukraine/Nr. 17)