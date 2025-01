Auch Altmaier in Runde zwei - Hanfmann scheitert

Die deutschen Tennisprofis sorgen in Melbourne weiter für positive Nachrichten: In Daniel Altmaier zog bereits der sechste Deutsche in die zweite Runde der Australian Open ein. In seinem Auftaktmatch besiegte der 26-Jährige aus Kempen den Argentinier Francisco Comesana mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Yannick Hanfmann ist dagegen raus.

Altmaier, der vor Kurzem aus den Top 100 der Weltrangliste gerutscht war, trifft nun am Donnerstag auf den französischen Publikumsliebling Gael Monfils (38). Er überstand zum ersten Mal die erste Runde in Australien - sein bisher bestes Grand-Slam-Ergebnis ist das Erreichen des Achtelfinals bei den French Open in Paris.

Hanfmann, Nummer 95 der Welt, unterlag in seinem Erstrundenmatch dem US-Amerikaner Marcos Giron nach starkem Beginn letztlich klar mit 6:2, 5:7, 1:6, 5:7. Im vierten Satz wirkte der 33-Jährige aus Karlsruhe teilweise frustriert, schleuderte seinen Schläger mehrmals zu Boden. Im Einzel kam Hanfmann noch nie über die zweite Runde bei einem Grand Slam hinaus.

Die Bilanz nach Runde eins kann sich für das neunköpfige deutsche Aufgebot in Down Under aber sehen lassen: Neben Hanfmann scheiterten lediglich Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff an ihrer Auftakthürde.