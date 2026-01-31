Die Tennis-Elite duelliert sich seit dem 18. Januar in Melbourne. Am 1. Februar steht jetzt das Finale der Australian Open an. Dort treffen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic aufeinander. ran hat alle Informationen zum Spiel, Livestream und der Übertragung zusammengeschrieben.

Das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier im Jahr 2026 erreicht seinen Höhepunkt. Bei den Frauen steht die Siegerin mit Elena Rybakina bereits fest. Sie setzte sich im Finale gegen die Nummer eins der Weltrangliste, Aryna Sabalenka, durch.

Deutschlands Nummer eins bei den Herren, Alexander Zverev, musste sich im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz in einem knappen Kampf geschlagen geben. Nach über fünf Stunden siegte der Spanier in fünf Sätzen und erreichte erstmals das Finale Down Under.

Dort bekommt er es überraschend nicht mit seinem Dauerkonkurrenten Jannik Sinner, sondern mit Altmeister Novak Djokovic zu tun. Der Serbe rang den Titelverteidiger aus Italien überraschend ebenfalls in fünf Sätzen nieder und greift nach seinem elften Titel in Melbourne.

Bislang hat der Rekordsieger jedes seiner zehn Finals bei den Australian Open gewonnen, zuletzt 2023. Im vergangenen Jahr besiegte Djokovic Alcaraz im Viertelfinale in vier Sätzen. Die Gesamt-Bilanz spricht mit 5:4 ebenfalls für den "Djoker".

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Finale in Down Under.