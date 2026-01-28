- Anzeige -
Australian Open Jannik Sinner im Halbfinale gegen Novak Djokovic - Ben Shelton chancenlos

Titelverteidiger Jannik Sinner hat das prestigeträchtige Halbfinalduell mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic bei den Australian Open perfekt gemacht.

Der Topfavorit aus Italien bezwang den US-Amerikaner Ben Shelton im Viertelfinale mit 6:3, 6:4, 6:4 - nach der nächsten hochkonzentrierten Vorstellung.

"Ich bin sehr happy über meine heutige Leistung", sagte Sinner, der die vergangenen fünf Duelle gegen Djokovic allesamt für sich entschieden hat.

"Wir wissen alle, welche Herausforderung mich erwartet. Das sind die Momente, für die man trainiert und morgens aufsteht. Wir haben Glück, das Novak in diesem Alter immer noch unglaubliches Tennis spielt."

Sinner trat von Beginn an gewohnt souverän auf. Mit seinem druckvollen Spiel von der Grundlinie stellte er den US-Amerikaner vor große Probleme, Shelton leistete sich mehr einfache Fehler und konnte seine wenigen Breakchancen nicht nutzen. Sinner, der nun die letzten neun Spiele gegen Shelton gewonnen und dabei keinen einzigen Satz abgegeben hat, ließ sich auf dem Weg ins Halbfinale nicht aufhalten und nutzte nach 2:23 Stunden seinen zweiten Matchball.

Der Südtiroler kann der fünfte Profi in der Geschichte des Profitennis seit 1968 werden, der drei Titel beim Highlight Down Under gewinnt. Neben Djokovic (10 Titel), Roger Federer (6) und Andre Agassi (4) schaffte dies auch Mats Wilander (3). Zudem wäre Sinner der vierte Spieler in der langen Turnierhistorie, der mindestens dreimal hintereinander am Yarra River triumphiert hat.

