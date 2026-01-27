- Anzeige -
Australian Open: Carlos Alcaraz fordert Alexander Zverev im Halbfinale nach klarem Sieg über Alex de Minaur

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 13:05 Uhr
  • SID

In einem hintenraus einseitigen Viertelfinale hat Carlos Alcaraz Lokalmatador Alex de Minaur in drei Sätzen besiegt. Nun fordert er Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz hat die aufgeheizte Rod Laver Arena in Melbourne mit einer beeindruckenden Energieleistung verstummen lassen. Im Viertelfinale der Australian Open schlug der Weltranglistenerste den australischen Publikumsliebling Alex de Minaur mit 7:5, 6:2, 6:1. Er fordert nun den deutschen Topstar Alexander Zverev im Halbfinale.

"Ich bin sehr zufrieden mit meinem aktuellen Niveau", sagte der Spanier, der es voraussichtlich am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit mit Zverev zu tun bekommt: "Ich muss mein Level noch weiter steigern. Ich habe Sascha gesehen, er spielt tolles Tennis, sehr aggressiv, sehr solide. Das wird ein großartiger Kampf."

Australian Open: Alcaraz wackelt nur kurz

Im vergangenen Jahr war Alcaraz im Viertelfinale überraschend an Novak Djokovic gescheitert - diesmal ließ er sich auch von den australischen Fans nicht aus der Ruhe bringen.

De Minaur begeisterte einige Male mit spektakulären Aktionen, insgesamt aber spielte er zu inkonstant. Sein spanischer Gegner hat im gesamten Turnier weiterhin keinen Satz abgegeben.

Alcaraz will in Melbourne als jüngster Spieler den Karriere-Grand-Slam vollenden. Die Australian Open sind das "Hauptziel" des Spaniers in diesem Tennisjahr, wie er vor dem Turnier betonte. Gegen Zverev weist Alcaraz bislang eine ausgeglichene Bilanz von 6:6 in den direkten Duellen auf.

