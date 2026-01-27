In einem hintenraus einseitigen Viertelfinale hat Carlos Alcaraz Lokalmatador Alex de Minaur in drei Sätzen besiegt. Nun fordert er Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz hat die aufgeheizte Rod Laver Arena in Melbourne mit einer beeindruckenden Energieleistung verstummen lassen. Im Viertelfinale der Australian Open schlug der Weltranglistenerste den australischen Publikumsliebling Alex de Minaur mit 7:5, 6:2, 6:1. Er fordert nun den deutschen Topstar Alexander Zverev im Halbfinale.

"Ich bin sehr zufrieden mit meinem aktuellen Niveau", sagte der Spanier, der es voraussichtlich am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit mit Zverev zu tun bekommt: "Ich muss mein Level noch weiter steigern. Ich habe Sascha gesehen, er spielt tolles Tennis, sehr aggressiv, sehr solide. Das wird ein großartiger Kampf."