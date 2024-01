Australian Open: Schnelles Aus für Seidel - Korpatsch weiter

Anzeige

Qualifikantin Ella Seidel ist bei ihrem Grand-Slam-Debüt in Melbourne chancenlos ausgeschieden. Die junge Hamburgerin unterlag der Titelverteidigerin Aryna Sabalenka in der ersten Runde der Australian Open mit 0:6, 1:6, nach nur 53 Minuten Spielzeit nutzte die Weltranglistenzweite aus Belarus ihren siebten Matchball. Seidel, die sich eindrucksvoll durch die Qualifikation gekämpft hatte und von Bundestrainerin Barbara Rittner betreut wird, fand in der Rod Laver Arena nie zu ihrem Spiel.

Im Abschlussmatch des ersten Turniertages hatte die 18-Jährige dem druckvollen Spiel der haushohen Favoritin nichts entgegenzusetzen. Auf ihr Debüt auf dem Center Court hatte Seidel aufgrund des vierstündigen Kraftaktes von Superstar Novak Djokovic im Vorfeld bis kurz vor Mitternacht warten müssen.

Zuvor hatte Tamara Korpatsch als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht. Die 28 Jahre alte Hamburgerin kämpfte sich in ihrer Auftaktpartie gegen die Britin Jodie Burrage stark zurück und überstand durch ein 2:6, 6:3, 6:0 bei ihrer zweiten Teilnahme in Melbourne erstmals die erste Runde. Nach 1:48 Stunden nutzte Korpatsch, Nummer 81 der Welt, ihren zweiten Matchball.

"Ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich noch nie ein Match in Australien gewonnen hatte", sagte Korpatsch, die dazu vom Frühstück noch "ein bisschen voll" war.

In der zweiten Runde trifft Korpatsch auf die Weltranglistenneunte Barbora Krejcikova. Die Tschechin setzte sich gegen die Japanerin Mai Hontama mit 2:6, 6:4, 6:3 durch, ließ sich dabei aber zwischenzeitlich am rechten Knöchel behandeln. "Sie ist eine gute Spielerin, es wird nicht einfach. Aber eine Chance gibt es immer", sagte Korpatsch.