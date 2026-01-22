- Anzeige -
Australian Open 2026 - Alexander Zverev muss gegen Carlos Alcaraz ran: So sieht der Weg ins Finale aus

  • Aktualisiert: 29.01.2026
  • 08:48 Uhr
  • ran

Alexander Zverev hofft bei den Australian Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?

Alexander Zverev will endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Einen neuen Anlauf startete er bei den Australian Open.

Die ersten Runden hat der Deutsche souverän überstanden. In Runde eins schlug er den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. In Runde zwei hatte Alexandre Muller aus Frankreich das Nachsehen - Zverev gewann die Partie mit 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

In der dritten Runde traf er dann auf Cameron Norrie. Erneut gewann die deutsche Nummer 1 in vier Sätzen, mit 7:5, 4:6, 6:3, 6:1. Das Viertelfinale gegen Learner Tien endete ebenfalls in vier Sätzen 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3)

Nun wartet Carlos Alcaraz. Gegen ihn hat Zverev in bisher 12 Duellen eine ausgeglichene Bilanz.

Alexander Zverev bei den Australian Open: Jannik Sinner würde im Finale warten

In einem möglichen Finale würde dann wohl erneut ein großer Name warten. Neben Jannik Sinner wäre auch Novak Djokovic ein möglicher Gegner.

Eine Mammut-Aufgabe für den Deutschen, der aber sicherlich von seinen guten Ergebnissen in Melbourne zehren können wird.

Im vergangenen Jahr verlor er das Finale gegen Sinner glatt in drei Sätzen. Ein Jahr zuvor verpasste er den Einzug ins Finale knapp, als er im Halbfinale an Medvedev scheiterte.

Australian Open 2026 - Verletzungsdrama um Lorenzo Musetti: Novak Djokovic glücklich im Halbfinale

