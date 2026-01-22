Alexander Zverev hofft bei den Australian Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?

Alexander Zverev will endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Einen neuen Anlauf startete er bei den Australian Open.

Die ersten drei Runden hat der Deutsche bereits überstanden. In Runde eins schlug er den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. In Runde zwei hatte Alexandre Muller aus Frankreich das Nachsehen - Zverev gewann die Partie mjit 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

In der dritten Runde traf er dann auf Cameron Norrie. Erneut gewann die deutsche Nummer 1 in vier Sätzen, mit 7:5, 4:6, 6:3, 6:1.

Die Gegner auf dem Weg ins Finale werden nun aber immer namhafter und stärker. Wie könnte der Weg ins Endspiel für den 28-Jährigen aussehen?

Sein Gegner für das Achtelfinale steht schon fest. Dort trifft Zverev auf den Argentinier Francisco Cerundolo.