- Anzeige -
- Anzeige -
Zverev-Halbfinale live auf Joyn

Australian Open 2026 - Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz live: TV-Übertragung Halbfinale, Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 29.01.2026
  • 00:22 Uhr
Article Image Media
© AAP

Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. Alexander Zverev hat sich bis ins Halbfinale gekämpft. ran hat alle Informationen zum Spiel, Livestream und zur Übertragung zusammengeschrieben.

Alexander Zverev ist weiter auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel. Bei den Australian Open trifft der Deutsche im Halbfinale auf Carlos Alcaraz.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Zverev in Melbourne eine gute Leistung gezeigt, als er erst im Finale gegen Jannik Sinner den Kürzeren zog. Nun will der 28-Jährige erneut ins Endspiel.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1064795794

Die Australian Open im kostenlosen Joyn-Stream!

Viele Spiele der Australian Open LIVE im kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn verfolgen!

- Anzeige -

Mit Carlos Alcaraz wartet jedoch eine Mammutaufgabe auf den gebürtigen Hamburger. Der Spanier verlor bei den diesjährigen Australian Open noch keinen Satz und zeigt sich in bestechender Form.

So verfolgt Ihr das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker.

- Anzeige -

Australian Open live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz in der Übersicht

  • Spiel: Alexander Zverev (GER) vs. Carlos Alcaraz (ESP)
  • Wettbewerb: Australian Open; Halbfinale
  • Datum: 30. Januar 2026
  • Uhrzeit: noch offen
  • Ort: Rod Laver Arena (Melbourne, Australien)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Australian Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz?

Das Match von Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz wird am Freitag, dem 30. Januar 2026, stattfinden. Noch ist offen, wann das Duell starten soll.

Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz live: Halbfinale der Australian Open im Free-TV

Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Alcaraz ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen. Im Anschluss werden Interviews und Analysen gezeigt.

- Anzeige -

Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den Australian Open 2026?

Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN.

Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.

- Anzeige -

Australian Open 2026 im Liveticker: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz

Das Halbfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz läuft im Liveticker bei ran.de.

- Anzeige -

Australian Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im Free-TV und Livestream

  • Spiel: Alexander Zverev (GER) vs. Carlos Alcaraz (ESP)
  • Wettbewerb: Australian Open; Halbfinale
  • Datum und Uhrzeit: 30. Januar 2026; noch offen
  • Free-TV: Eurosport
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
imago images 1064795794
News

Australian Open 2025 live: Wann spielt Zverev?

  • 29.01.2026
  • 00:21 Uhr
Eva Lys in Melbourne
News

Knieverletzung: Lys muss wochenlang pausieren

  • 28.01.2026
  • 13:06 Uhr
Jannik Sinner ist locker weiter
News

Duell mit Djokovic perfekt: Sinner fertigt Shelton ab

  • 28.01.2026
  • 12:11 Uhr
Drama um Musetti in Melbourne
News

Verletzungsdrama um Musetti: Djokovic im Halbfinale

  • 28.01.2026
  • 08:13 Uhr
Swiatek (l.) verliert gegen Rybakina
News

Swiatek muss weiter warten - Rybakina fordert Pegula

  • 28.01.2026
  • 05:38 Uhr
Zverev trotz seit Jahrzehnten seiner Erkrankung
News

"Wäre glücklich": Zverev hofft auf Major-Sieger mit Diabetes

  • 28.01.2026
  • 05:34 Uhr
Swiatek (l.) verliert gegen Rybakina
News

Swiatek muss weiter warten - Rybakina im Halbfinale

  • 28.01.2026
  • 03:59 Uhr
Justin Engel will in dieser Saison angreifen
News

Weiterer Coach im Team: Engel arbeitet mit Kindlmann

  • 27.01.2026
  • 16:46 Uhr
Zverev muss Alcaraz gratulieren
News

Australian Open 2026 - Carlos Alcaraz wartet auf Alexander Zverev: So sieht der Weg ins Finale aus

  • 27.01.2026
  • 15:53 Uhr
Switolina begeistert die Ukraine
News

Switolinas emotionaler Sieg: "Etwas Licht" für die Ukraine

  • 27.01.2026
  • 13:18 Uhr