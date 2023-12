Comeback verschoben: Kyrgios startet nicht in Melbourne

Anzeige

Der australische Tennisstar Nick Kyrgios (28) wird nach langer Verletzungspause doch nicht bei den Australian Open im Januar in Melbourne aufschlagen. "Es bricht mir natürlich das Herz. Ich habe so viele tolle Erinnerungen an das Turnier, und ich möchte einfach wieder auf höchstem Niveau spielen und alles richtig machen. Dafür brauche ich etwas mehr Zeit", sagte Kyrgios auf der Plattform "Onlyfans", der er letzte Woche beigetreten war.

Kyrgios, für seine Wutausbrüche und Spielereien bekannt, wartet nach einer Knieoperation im Januar und einer Handgelenksverletzung im Sommer noch auf sein Comeback. "Dies ist eine sehr enttäuschende Zeit für mich", sagte der Wimbledon-Finalist von 2022.