Djokovic zollt Zverev Respekt: "Mit sein bestes Tennis"

Novak Djokovic bringt Alexander Zverev vor dem Halbfinale der Australian Open großen Respekt entgegen. "Sascha spielt mit das beste Tennis seines Lebens", sagte der 24-malige Grand-Slam-Sieger und fügte augenzwinkernd an: "Solange ich spiele, lässt er mich Grand-Slam-Matches gewinnen."

Vor dem Turnierbeginn hatten der serbische Topstar und die deutsche Nummer eins ein Showmatch in Melbourne bestritten und sich drumherum einen kurzweiligen Schlagabtausch geliefert. Djokovic, der sich im Viertelfinale in vier Sätzen gegen Carlos Alcaraz durchsetzte, hatte auch eine Pressekonferenz von Zverev besucht und mit einer Frage für einen Lacher gesorgt - nun duellieren sich beide am Freitag um ein Finalticket. Zverev, der im Viertelfinale Tommy Paul bezwang, jagt seinen ersten Grand-Slam-Coup. Djokovic peilt seinen elften Triumph Down Under an.

Wie schwer die Oberschenkel-Probleme aus dem Match gegen Alcaraz wiegen, konnte der 37-Jährige zunächst nicht sagen. "Der Schlüssel ist Regeneration jetzt. Der Extratag ohne Match kommt zur perfekten Zeit für mich", sagte Djokovic: "Mal sehen, ob es am Freitag gut genug sein wird. Hoffentlich kann ich mich bestens fühlen."

Zverev hatte Djokovic nach seinem Halbfinaleinzug als "besten Spieler aller Zeiten" bezeichnet: "Er hat hier zehnmal gewonnen. Ich sag mal so: Es wird nicht einfach sein." Zverev hatte bisher in allen drei Aufeinandertreffen mit Djokovic bei Grand-Slam-Turnieren das Nachsehen.