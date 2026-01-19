Franzose Müller fordert Zverev: "Werde einen Plan haben"

Vorjahresfinalist Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der Australian Open am Mittwoch auf den Franzosen Alexandre Müller. Der Weltranglisten-52. setzte sich in einem Erstrundenkrimi über 3:53 Stunden gegen den Lokalmatadoren Alexei Popyrin durch und buchte so sein Ticket für das Match gegen den deutschen Topspieler.

2:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:4) hieß es in der John Cain Arena nach einem spannenden Auf und Ab zugunsten von Müller, der in Melbourne bisher nicht über die zweite Runde hinausgekommen ist. Seine Bilanz gegen Zverev steht bei 1:2. Das letzte Duell entschied Müller im vergangenen Jahr in Hamburg auf Sand in drei Sätzen für sich.

"Ich bin jetzt etwas müde. Ich muss mich erstmal erholen", sagte Müller und fügte mit Blick auf Zverev an: "Ich werde einen Plan haben, mein Bestes geben und dann werden wir sehen."