Australian Open 2026 live: Alle Infos zum Finale der Männer - Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic
- Aktualisiert: 01.02.2026
- 09:02 Uhr
- ran.de
Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. ran hat Informationen zum ersten Grand Slam des Jahres zusammengetragen.
Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.
Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev durch.
Bei den Frauen schaffte Madison Keys aus den USA im Finale die Überraschung gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.
Auch in diesem Jahr verlor Sabalenka das Finale knapp. Ihre Gegnerin in diesem Jahr war Elena Rybakina.
Wann die einzelnen Runden in Melbourne starten, gegen wen die Deutschen ran müssen, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht, hat ran für euch zusammengefasst.
Australien Open 2026 live: Wann fand das Finale der Frauen statt?
Am 31. Januar traf Aryna Sabalenka im Finale der Australian Open auf Elina Rybakina. Das Endspiel in Melbourne begann um ca. 09:30 Uhr. Am Ende konnte sich Rybakina in Sätzen mit 2:1 durchsetzten.
- 31. Januar 2026, ca. 09:30 Uhr: Aryna Sabalenka vs. Elina Rybakina 4:6, 6:4, 4:6
Externer Inhalt
Australien Open 2026 live: Wann findet das Finale der Männer statt?
Am 1. Februar trifft Carlos Alcaraz im Finale der Australian Open auf Novak Djokovic. Das Endspiel in Melbourne beginnt um ca. 09:30 Uhr.
Australian Open 2026 live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt?
Australian Open 2026 Spielplan Männer und Spielplan Frauen
- Quali-Turniere der Männer und Frauen für das Hauptfeld: Beginn 12. Januar
- 1. Runde: 18.–20. Januar 2026
- 2. Runde: 21.–22. Januar 2026
- 3. Runde: 23.–24. Januar 2026
- Achtelfinale: 25.–26. Januar 2026
- Viertelfinale: 27.–28. Januar 2026
- Halbfinale: 29.–30. Januar 2026
- Damen-Finale & Doppel-Finals: 31. Januar 2026
- Herren-Finale: 1. Februar 2026
Australian Open 2026 live: Das sind die deutschen Teilnehmer beim ersten Grand Slam des Jahres
Herren:
- Alexander Zverev
- Jan-Lennard Struff
- Daniel Altmaier
- Yannick Hanfmann
Herren-Doppel:
- Kevin Krawietz / Tim Pütz
- Jakob Schnaitter / Mark Wallner
- Constantin Frantzen / Zusammen mit dem Niederländer Robin Haase
- Hendrik Jebens / Zusammen mit dem Taiwaner Ray Ho
Damen:
- Eva Lys
- Tatjana Maria
- Laura Siegemund
- Ella Seidel
Damen-Doppel:
- Laura Siegemund / Zusammen mit der US-Amerikanerin Sofia Kenin
- Tatjana Maria / Zusammen mit der Französin Lois Boisson
- Eva Lys / Zusammen mit der Niederländerin Suzan Lamens
Australian Open 2026 live: Spiele und Ergebnisse der Deutschen
Halbfinale:
Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz (Spanien) 2:3
Viertelfinale:
Alexander Zverev vs. Learner Tien (USA) 3:1
Achtelfinale:
Alexander Zverev vs. Francisco Cerúndolo (Argentinien) 3:0
3. Runde:
Männer:
Alexander Zverev (Nr. 3) vs. Cameron Norrie (Großbritannien) 3:1
2. Runde:
Männer:
Alexander Zverev (Nr. 3) vs. Alexandre Muller 3:1
Yannick Hanfmann vs. Carlos Alcaraz (Spanien) 0:3
Frauen:
Laura Siegemund vs. Maddison Ingils (Australien) 1:2
1. Runde
Männer:
Alexander Zverev (Nr. 3) - Gabriel Diallo (Kanada) 3:1
Daniel Altmaier - Marin Cilic (Kroatien) - 0:3
Jan-Lennard Struff - Vít Kopriva (Tschechien) 2:3
Yannick Hanfmann - Zachary Svadja (USA) 3:1
Frauen:
Eva Lys - Sorana Cirstea (Rumänien) 1:2
Tatjana Maria - Petra Marcinko (Kroatien) - 0:2
Laura Siegemund - Ljudmila Samsonowa (Nr. 18) 2:1
Ella Seidel - Oxana Selechmetjewa - 1:2
Australian Open 2026 live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV?
Die Rechte für die Übertragung der Australian Open im frei empfangbaren Fernsehen liegen bei Eurosport. Zudem läuft ein Großteil der Matches auch im Pay-TV bei Eurosport 2.
Australian Open 2026 live: Wer zeigt das Tennis-Turnier im Livestream?
Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.
Australian Open 2026 live: Wo gibt es Liveticker zum Grand Slam?
Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.de.
Australian Open 2026 live im TV und Stream: Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?
Über alle Wettbewerbe verteilt werden bei den Australian Open 2026 rund 64 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Siegerinnen und Sieger des Einzel-Wettbewerbs erhalten für ihren Sieg rund 2,6 Millionen Euro.
